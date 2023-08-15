Антонов заявил, что Киев использует военную помощь США против мирных жителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал выделение нового пакета американской военной помощи Киеву. По его словам, Украина использует помощь Соединенных Штатов против мирных жителей и гражданских объектов.

Как отметил Антонов, США все более погружаются в противостояние с Россией и рассчитывают, что украинский конфликт затянется надолго. По мнению Антонова, Белый дом не беспокоится о стремительном падении уровня поддержки такой стратегии в американском обществе. Наоборот, Штаты рассчитывают на затяжной конфликт на Украине.

Также посол добавил, что Вашингтон не хочет учиться на своих ошибках и продолжает помогать ВСУ, хотя такие шаги обходятся дорого обеим сторонам.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия российских представителей в работе форума путем отказа в выдаче виз и препятствования для подключения по видеосвязи.