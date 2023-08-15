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НовостиПолитика15 августа 2023 0:39

Антонов заявил, что Киев использует военную помощь США против мирных жителей

По словам российского посла, США рассчитывают на затяжной конфликт на Украине
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Антонов заявил, что Киев использует военную помощь США против мирных жителей

Антонов заявил, что Киев использует военную помощь США против мирных жителей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал выделение нового пакета американской военной помощи Киеву. По его словам, Украина использует помощь Соединенных Штатов против мирных жителей и гражданских объектов.

Как отметил Антонов, США все более погружаются в противостояние с Россией и рассчитывают, что украинский конфликт затянется надолго. По мнению Антонова, Белый дом не беспокоится о стремительном падении уровня поддержки такой стратегии в американском обществе. Наоборот, Штаты рассчитывают на затяжной конфликт на Украине.

Также посол добавил, что Вашингтон не хочет учиться на своих ошибках и продолжает помогать ВСУ, хотя такие шаги обходятся дорого обеим сторонам.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия российских представителей в работе форума путем отказа в выдаче виз и препятствования для подключения по видеосвязи.