СК возбудил уголовное дело после взрыва на АЗС в Махачкале. Фото: скриншот с видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале, из-за чего погибли 12 человек и пострадали 66 человек. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Версия следствия гласит, что в понедельник вечером, 14 августа, в здании техобслуживания машин, которое находится на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе, произошло возгорание и взрыв. В результате чего погибли и пострадали люди, а также пострадали расположенные неподалеку постройки и автомобили.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех деталей случившегося.

Напомним, ранее в региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что всего в результате ЧП пострадали 66 человек, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии.