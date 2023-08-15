В Эквадоре застрелили еще одного политика Брионеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные застрелили члена эквадорского оппозиционного движения "Гражданская революция" Педро Брионеса. Это произошло в провинции Эсмеральдас, сообщает кандидат в президенты от этой политической силы Луиса Гонсалес.

По ее словам, сейчас Эквадор проживает самый кровавый период в своей истории. Политик обвинила в ухудшении ситуации безопасности в стране нынешнее правительство.

"Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, который стал жертвой волны насилия", - написала она в соцсетях.

По данным газеты Expreso, Брионес был убит членами банды, вымогавшей у него деньги. Правоохранители проверяют, не получал ли политик каки-либо угроз по другим причинам.

Напомним, 10 августа во время вооруженного нападения на школу был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. В учебном учреждении в городе Кито проходило предвыборное мероприятие.