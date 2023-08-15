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НовостиПолитика15 августа 2023 1:48

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога 15 августа 2023 года

Ранее сигнал оповещения был слышен в нескольких регионах страны
Юлия ВАСИЛЬЕВА
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога 15 августа 2023 года

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога 15 августа 2023 года

Фото: REUTERS

На всей территории Украины действует воздушная тревога. Об этом говорится на официальном сайте для оповещения населения.

Согласно официальному ресурсу, игналы сирен слышны по всей территории страны

Ранее оповещения были слышны только в Киеве и еще некоторых областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Сутками ранее, в понедельник, 14 августа, несколько взрывов прозвучало в Херсоне. Информация о взрывах появилась в Telegram-канале украинского издания в 01.09 по московскому времени. Вместе с этим местных жителей Херсона призывали быть осторожными.