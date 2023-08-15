На всей территории Украины объявлена воздушная тревога 15 августа 2023 года Фото: REUTERS

На всей территории Украины действует воздушная тревога. Об этом говорится на официальном сайте для оповещения населения.

Согласно официальному ресурсу, игналы сирен слышны по всей территории страны

Ранее оповещения были слышны только в Киеве и еще некоторых областях Украины - Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Сутками ранее, в понедельник, 14 августа, несколько взрывов прозвучало в Херсоне. Информация о взрывах появилась в Telegram-канале украинского издания в 01.09 по московскому времени. Вместе с этим местных жителей Херсона призывали быть осторожными.