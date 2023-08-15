Минобороны России: танк ВС РФ выдержал прямое попадание гранатомёта NLAW Фото: Александр КОЦ

Российский танк, который сопровождал штурмовую колонну на Авдеевскчм направлении, несмотря на прямое попадание в ходе боя из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине, смог удержать занятую им позицию, а также вести прицельный огонь по противнику. Об этом сообщил офицер группировки войск "Юг".

По его словам, экипаж танка смог эвакуироваться из подбитой машины лишь после полного выполнения задачи. Российский танк шел в начале колонны, прикрывая несколько машин пехоты. Приблизившись к позициям ВСУ он начал огневое подавление укрепрайона противника. В этот момент по нему пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW, однако экипаж продолжил маневрировать и вести прицельный огонь.л вести огонь по врагу, насколько это позволяли возможности машины.

В завершении российская артиллерия нанесла массированный удар, контроль боя осуществлялся с разведывательного беспилотника, сообщил офицер РИА Новости.

14 августа российское ведомство сообщило о том, что средства противовоздушной обороны ВС РФ пресекли попытки Вооруженных сил Украины атаковать беспилотниками объекты на территории России.