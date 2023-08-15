Трампу предъявлены обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы Фото: REUTERS

В американском штате Джорджия жюри предъявило обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц. Речь идет о деле о предполагаемых попытках вмешаться и повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Кроме того, обвинения выдвинуты против помощников Дональда Трампа Руди Джулиани и Марка Медоуза, сообщает ТАСС.

Также экс-главе государства вменяют два сговора, якобы осуществлённых с целью создания помех работе конгресса по подсчёту голосов.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы над нынешним главой государства Джо Байденом близка к ста процентам. Об этом он рассказал в интервью британской газете Times. Кроме того, Трамп говорил, что Джо Байден сошел с ума и обезумел, а также стал "ментальной катастрофой" для США.