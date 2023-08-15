Путин выразил соболезнования родным погибших в трагедии в Дагестане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии на АЗС в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате происшествия в Дагестане.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 30. Еще 75 человек пострадали. Для поисковых мероприятий задействованы около 70 сотрудников экстренных служб и кинологи.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по погибшим в результате происшествия.