Путин выразил соболезнования родным погибших в трагедии в Дагестане
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии на АЗС в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате происшествия в Дагестане.
Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 30. Еще 75 человек пострадали. Для поисковых мероприятий задействованы около 70 сотрудников экстренных служб и кинологи.
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по погибшим в результате происшествия.