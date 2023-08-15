Спасатель Иванов: булавка на воде не спасет от судороги Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала летнего сезона отдыхающих предостерегают: на воде могут поджидать опасности, так что купаться стоит очень осмотрительно. Нельзя лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения или выбирать дикие пляжи, там нет спасателей, и никто не сможет помочь, если человек начнет тонуть.

Есть еще один известный народный метод спасения на воде - булавка на плавках. Она поможет если ногу в воде схватит судорога. Нужно открепить ее и острием уколоть ногу. Но метод это бесполезен, уверен сотрудник МЧС Дмитрий Иванов. Он объяснил почему.

- Одна из ваших конечностей из-за судороги уже не будет помогать вам удерживаться на воде. А тут вам еще надо как-то выключить руки из борьбы за жизнь и достать булавку. Кроме того, далеко не факт, что так вам удастся справиться с судорогой, - сказал спасатель Царьграду.

Вместо экспериментов с булавкой, он советует не терять время и звать на помощь.

- Купаться стоит на официальных пляжах. Там спасатели помогут вам мгновенно, - заключил он.

По информации МЧС, только в июле в российских водоемах утонули больше девятисот человек, только триста удалось спасти, передает ОТР.