Доходы россиян в 2023 году увеличились за счет подработки и сдачи жилья в аренду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти треть россиян (29%) считает, что в 2023 году они стали зарабатывать больше, если сравнивать с минувшим годом. Большую часть денег приносит зарплата, она выросла у 69% респондентов. 18% нашли подработку, а 15% получают премию за хорошую работу. 3% делает ставку на инвестиции. Только 2% имеют доход от сдачи недвижимости в аренду. По 1% пришлось на выигрыш в лотерею и продажу недвижимости.

Только 15% имеют другие доходы, раскрывать источники, которых не стали.

Как россияне увеличили свой доход:

42% получили прибавку до 10%,

25% - от 11 до 20%,

12% - от 21–30%,

10% - от 31–50%,

6% - двукратное увеличение,

5% - 51–100%.

Таковы результаты опроса, проведенного сервисам «Работа.ру» и «Подработка», которые оказались в распоряжении «Газета.Ru».

Тем временем, 48% россиян считают уместным спрашивать, сколько зарабатывает другой человек, пишет Rt.

А Алексей Захаров, президент кадрового интернет-портала SuperJob.ru назвал сферы, в которых сохраняются самые высокие зарплаты в 2023 году. В беседе с ОТР он дал советы, как найти такую вакансию.