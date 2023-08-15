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НовостиОбщество15 августа 2023 8:51

Умер Андрей Николаев, народный артист РСФСР, известный как клоун Андрюша

Артист цирка Андрей Николаев скончался в возрасте 85 лет
Дарья ЧИПУРНАЯ
Андрей Николаев. Фото: Завьялов Владимир/Фотохроника

Андрей Николаев. Фото: Завьялов Владимир/Фотохроника

Умер народный артист РСФСР и режиссер-постановщик Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Ему было 85 лет.

О скоропостижной кончине артиста сообщил “Росгорцирк”. Андрей Николаев умер около полуночи 14 августа в отделении Боткинской больницы.

“Знаменитый на весь мир советский клоун смеялся с коллегами и друзьями, и конечно со своими студентами, среди которых была и сама Алла Пугачева”, - пишет пресс-служба цирка.

“Клоун Андрюша… негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности - идти всегда нужно только от себя. И мы пойдем, но уже без тебя. Прощай, Андрюша!”, - сообщили в “Росгорцирке”.

Дата и место прощания с легендарным советским клоуном пока не сообщается.

Андрей Николаев является единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды “Золотая маска Грока”. Этот приз носит имя Шарля Веттаха - швейцарского артиста, которого в народе называли “королем клоунов”.