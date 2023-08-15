«Быстрее молоко, водой не мойте»: как выживают наши солдаты под ударами химоружием ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальный корреспондент “КП” Дмитрий Стешин рассказал о факте применения украинскими войсками химического оружия на Запорожском направлении.

“Приходит боец, дежуривший на рациях, и докладывает «Моздоку»: Опорник … химией обстреляли”, — рассказал Стешин.

По его словам, таким образом наступающие подразделения ВСУ попытались “выкурить” российских военных из лесопосадок в районе населенного пункта Работино.

“Радист перечисляет симптомы – слезы, кашель и главное – резь в животе. Я предполагаю, что это хлорацетофенон, так называемая «слезогонка»… Но, судя по всему, сбросами с дронов нужную концентрацию создать не удалось. Говорю ребятам, что водой эту дрянь вымыть сложно, лучше молоком.” — поделился корреспондент.

Стешин добавил, что к подобным методам украинские войска прибегают далеко не первый раз – ранее подобную “отраву” ВСУ применяли на Угледарском направлении, под Кременной и под Купянском.