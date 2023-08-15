АТОР: турфирмы не могут требовать доплату за путевку из-за повышения курса доллара Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян ответил: стоит ли покупать заграничные туры сейчас и как быть, если турфирма требует доплаты за ранее проданную путевку.

Эксперт подчеркну, что сложно прогнозировать колебания курса, поэтому турист должен исходить из своих потребностей.

- Если он готов рискнуть, то может, например, забронировать тур, последить за курсовыми колебаниями и оплатить его ближе к финальной дате, либо отменить поездку, если сроки будут позволять, - говорит собеседник RT.

Специалист также отметил, если турист заплатил всю сумму за путевку, а у него требуют доплату из-за повышения курса, - это незаконно. Доплату могут запросить только в том случае, если тур не оплачен полностью.

Тогда сумма фиксируется по курсу, который есть на этот день от ЦБ у туроператора.

Ранее Мурадян назвал курс доллара, при котором путешествия станут на стоп.

- Если тренд на падение рубля продолжится, то психологическая отметка, после которой путешествия начинают вставать, как мы это видели в 2022 году, находится на уровне 115-120 за доллар и 140-150 за евро. Здесь уже путешествия превращаются в некую роскошь,- сказал он «Газете.Ru».

Тем временем, в России решено разрешить регионам вводить курортный сбор. Дополнительный «налог на отдых», в том числе Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.

- В первую очередь курортный сбор нужен для поддержки и развития туристической инфраструктуры. Все средства, безусловно, носят целевой характер, - сказал телеканалу "360" директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.