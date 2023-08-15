Двоих пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные больницы Фото: Евгения ГУСЕВА

Двое из 16 пострадавших во время взрыва автозаправочной станции в Махачкале детей находятся в критическом состоянии. Сейчас решается вопрос об их экстренном переводе в федеральные медицинские учреждения. Об этом сообщила в своих социальных сетях уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Вопросы оказания медпомощи координирует на месте первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Сейчас проводится консилиум — решается вопрос о возможной транспортировке двух детей в критическом состоянии в федеральные медицинские центры», - написала Львова-Белова.

Уточняется, что ещё девять детей находятся в состоянии средней тяжести. Также Львова-Белова написала, что связалась с дагестанским омбудсменом Мариной Ежовой для координации оказания дополнительной помощи всем пострадавшим детям.

Ранее KP.RU сообщил, почему при взрыве в Махачкале погибло и пострадало так много людей.