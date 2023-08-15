В ЦБ рассказали, что делать, если банк навязывает допуслуги

Жители России стали чаще жаловаться на навязывание банковских допуслуг Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители России стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг от банков, об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ сообщает «Газета.ru».

«Центробанк РФ в 2023 году фиксирует некоторый рост жалоб россиян на навязывание дополнительных услуг или излишние комиссии при выдаче кредита», - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что подобное навязывание нарушает запрет, введенный в РФ в 2021 году.

«Выявляя подобные практики, мы применяем меры надзорного реагирования», - отмечает пресс-служба.

При этом, у потенциального заемщика есть право взять договор домой на пять дней, чтобы спокойно его изучить и посоветоваться, при необходимости, с юристами. За это время условия договора не изменятся.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что за период с января по июнь 2023 года суммарная чистая прибыль отечественных банков составила 1,7 трлн рублей - это исторический максимум.

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