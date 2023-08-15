Начальник Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб во время учебных полетов

Начальник Майкопского учебного авиационного полка полковник Вадим Гуров. Фото: t.me/muratkumpilov

Начальник Майкопского учебного авиационного полка полковник Вадим Гуров погиб во время выполнения учебного полета. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«В результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Адыгеи, полковник возглавлял авиаполк Майкопского гарнизона на протяжении долгих лет. Кроме того, сообщил Кумпилов, Гуров был участником военной операции в Сирии и принимал участие в специальной военной операции на Украине. Глава республики выразил соболезнования родным и близким офицера, назвав его грамотным, компетентным и мудрым командиром.

Тем временем РИА Новости передает, что Гуров погиб во время учебного полета на самолете Л-39, который потерпел крушение во время захода на посадку в Краснодарском крае.