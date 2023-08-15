Экс-жена Урганта рассказала, с кем теперь встречается актер Фото: СОЦСЕТИ

Недавно в Москве состоялась очередная кинопремьера. Среди гостей была экс-жена Андрея Урганта.

Четыре года назад актер сменил статус и стал холостяком. Он расстался со своей женой, с которой был в отношениях 9 лет. Елена Романова познакомилась с актером, когда ей было всего 15 лет, а вот отношения между ними начались, когда ей исполнилось 21.

Сейчас она в дружеских отношениях с экс-мужем. Им удалось расстаться без с сор и скандалов. Елена воспитывает сына, про которого периодически ходят слухи, что он сын Урганта.

Но женщина развеяла все сомнения – мальчик появился на свет после расставания с актером. Его отец не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. В жизни ребенка он не участвует.

Что касается Андрея Львовича, то он сейчас состоит в других отношениях. Его избранницу тоже зовут Елена.

- Я как пиарщик могу сказать, что если бы Андрей раскрыл детали своей личной жизни, это, конечно, был бы прекрасный повод для пиара, - сказала она сайту mk.ru.

Актер живет в Санкт-Петербурге и редко появляется на светских мероприятиях в Москве.