Стало известно о способе сохранить сбережения после повышения ключевой ставки Фото: Shutterstock

После существенного подъема ключевой ставки, за этим последует изменение кредитных и депозитных ставок. После этого банки повысят ставки по вкладам для привлечения рублевой наличности россиян. Об этом рассказал финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру».

— Банки могут поднять ставки в пределах подъема ставки ЦБ, на плюс-минус 3,5 процентных пункта. Кто-то, возможно, даже повыше — особенно банки среднего калибра, которые больше опираются на ценовые факторы, привлекая деньги клиентов. Банки более крупные, наверняка, поднимут на меньшее число процентных пунктов. На это стоит ориентироваться, — добавил эксперт.

В целом же сейчас, на фоне повышения ключевой ставки россияне уже стали проявлять больше интереса к рублевым вкладам. За последние десять дней, в одном из банков открыли более 130 тысяч рублевых депозитов, что почти в 2,5 раза больше предыдущих показателей. Об этом рассказали «Известия».

Также в условиях нестабильности экономики можно обратить внимание и на экзотические валюты. Так например гонконгский доллар может стать альтернативой американскому, а его курс к рублю достаточно щадящий и более стабильный для рубля. Об этом рассказали на сайте телеканала «360».