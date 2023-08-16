Из-за столкновений в Ливии погибли 27 человек, более 100 ранены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за столкновений вооруженных групп на окраине столицы Ливии - города Триполи погибли 27 человек. Об этом сообщает Центр неотложной медицинской помощи и поддержки при Минздрава правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.

При этом, в результате столкновений 160 человек получили ранения, 234 семьи пришлось эвакуировать из охваченных конфликтом районов.

Ранее правительство Ливии говорило о договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы. Его задержание и стало причиной вооруженных столкновений. Глава ПНЕ Абдель Хамид Дбейба приказал остановить боевые действия, однако стычки и стрельба продолжились и после объявления о передаче командира в Генштаб.

Между тем, управление верхового комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, где говорится о более четырех тысячах погибших в результате вооруженного конфликта в Судане, вспыхнувшего 15 апреля.