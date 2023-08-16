Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украина пыталась атаковать объекты в Калужской области с помощью трех беспилотников. Все они были уничтожены средствами ПВО армии ВС РФ. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 16 августа 2023 года около 05:00 киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с помощью трех беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Калужской области. Системы ПВО вовремя обнаружили и уничтожили беспилотники.

Также в Министерстве обороны добавили, что в результате атаки беспилотниками пострадавших и разрушений зданий нет.

15 августа ведомство сообщило об отражении ряда атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении российскими военнослужащими. Было отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское в Донецке.