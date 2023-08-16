Пилот самолета умер во время рейса из США в Чили

Пилот самолета авиакомпании Latam умер из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем Фото: REUTERS

Летевший из США в Чили самолет авиакомпании Latam Airlines совершил экстренную посадку в Панаме из-за самочувствия одного из пилотов, которому внезапно стало плохо на борту во время рейса. После посадки пилот скончался, сообщается в заявлении авиаперевозчика.

В сообщении уточняют, что во время рейса 505 по маршруту Майами - Сантьяго одному из трех членов командного экипажа стало плохо. Было принято решение совершить экстренную посадку в панамском международном аэропорту Токумен, чтобы оказать пилоту неотложную помощь.

"Авиакомпания подчеркивает, что были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия для спасения жизни пилота, однако после приземления и оказания помощи на месте, к сожалению, пилот умер", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В Latam Airlines не стали уточнять причину смерти пилота, который, по данным Bío-Bío, был командиром судна. В южноамериканской авиакомпании отметили 25-летний опыт работы умершего, принесли соболезнования его близким и извинились перед пассажирами, чей рейс в Чили был задержан из-за остановки в Панаме.

Ранее KP.RU рассказал об экстренной посадке самолета в Хабаровске из-за ребенка, у которого на борту случился приступ эпилепсии.