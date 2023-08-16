Telegram грозит новый штраф за отказ локализовать данные россиян

Компании грозит до 18 млн рублей штрафа Фото: REUTERS

Компании Telegram Messenger Inc. может грозить новый штраф за повторный отказ локализовать данные российских граждан. Об этом заявляет судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы.

Как передает ТАСС, представитель суда заявляет, что дело о повторном нарушении законодательства РФ в области персональных данных было передано судье, а дата рассмотрения еще не назначена. Уточняется, что сейчас компании грозит штраф до 18 млн рублей.

Напомним, в Москве суд приговорил Telegram-блогера Руслана Ушакова к восьми годам колонии общего режима. Как писал сайт KP.RU, его признали виновным в реабилитации нацизма, распространении фейков о Вооруженных сил РФ, возбуждении ненависти и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.