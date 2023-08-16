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НовостиОбщество16 августа 2023 9:21

Telegram грозит новый штраф за отказ локализовать данные россиян

Компании грозит до 18 млн рублей штрафа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Компании грозит до 18 млн рублей штрафа

Компании грозит до 18 млн рублей штрафа

Фото: REUTERS

Компании Telegram Messenger Inc. может грозить новый штраф за повторный отказ локализовать данные российских граждан. Об этом заявляет судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы.

Как передает ТАСС, представитель суда заявляет, что дело о повторном нарушении законодательства РФ в области персональных данных было передано судье, а дата рассмотрения еще не назначена. Уточняется, что сейчас компании грозит штраф до 18 млн рублей.

Напомним, в Москве суд приговорил Telegram-блогера Руслана Ушакова к восьми годам колонии общего режима. Как писал сайт KP.RU, его признали виновным в реабилитации нацизма, распространении фейков о Вооруженных сил РФ, возбуждении ненависти и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.