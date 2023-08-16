Педиатр Сайфулина: детям с ожирением опасно худеть без помощи специалиста Фото: Евгения ГУСЕВА

Педиатр Марьям Сайфулина рассказала о причинах психологического расстройства у детей с лишним весом. Тяжелым стрессом для таких детей становятся насмешки со стороны сверстников.

Часто для похудения подростки используют на себе малокалорийные изнуряющие диеты. Они помогают сбросить вес, но здесь возникает другая проблема - нарушения полового созревания.

Также небезопасными для снижения веса считаются БАДЫ, гомеопатические средства, потому что они не проходили клинические испытания. Не неизвестно, каким образом данные препараты повлияют на еще не сформировавшийся организм.

- Взрослые применяют их с большей или меньшей эффективностью, причем часто руководствуясь принципом «даже если не поможет, то не навредит», - сказала врач РИАМО, подчеркнув, что к детям такой метод не применителен.

Ребенка с избыточным весом необходимо показать педиатру, который назначит необходимые исследования и направит к узкому специалисту.

Кстати, нарушение плана питания может привести к тому, что возникнет сахарный диабет и человеку понадобится лечение инсулином. Поэтому важно помнить, что в случае, если у человека избыточный вес и есть определенная наследственность, то он в группе риска, сообщает Царьград.

В 90% случаев дети с ожирением переносят болезнь во взрослую жизнь. Неправильная культура питания и недостаток физической активности – одни из основных факторов, которые влияют на развитие ожирения у детей и подростков. Об этом «Газете.Ru» рассказал бариатрический хирург Александр Неймарк.