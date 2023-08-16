Певец Глеб Матвейчук едва не погиб из-за осложнений после удаления зуба

Певец Матвейчук чуть не погиб из-за зуба Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский актер, композитор и певец Глеб Матвейчук экстренно оказался на больничной койке в одной из московских клиник из-за осложнений после удаления зуба мудрости.

"Он буквально находился в шаге от смерти", - сказали представители артиста в беседе с МК.

Все дело в гнойной инфекции, которая возникла у Матвейчука на следующий день после удаления зуба. Артист почувствовал резкое недомогание. Он обратился в клинику, где ему провели операцию по удалению обильного нагноения в пазухе на протяжении более трех часов вместо стандартных 60 минут.

"По словам хирурга, делавшего операцию, инфекция распространялась с такой скоростью, что от ее проникновения в протоки и далее в мозг Глеба отделяло несколько часов", - отметил представитель Матвейчука.

Сейчас Матвейчук находится в Абхазии. "Официально: сейчас со мной действительно все в порядке", - успокоил артист своих поклонников, написав пост в соцсетях.

"Пью таблетки на завтрак, обед и ужин", - подытожил он.