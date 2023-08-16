Клишас: Сенаторы подготовили закон о запрете публикации фото и видео атак дронов

Сенаторы подготовили закон о запрете публикации фото и видео атак дронов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил ТАСС, что сенаторы подготовили проект закона о запрете на распространение в СМИ неофициальных сведений в зоне проведения спецоперации.

По словам сенатора, законопроект предлагает запретить публикацию в Интернете фото и видео, содержащие данные о дислокации и перемещении ВС РФ, о военной структуре и других критически важных объектов.

Под запрет также попадут распространение данных о месте обстрела или попадания снаряда на территории РФ, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения.

Исключением для публикации являются материалы, которые представлены официальным источником - Министерством обороны РФ. Так, данные из неподтвержденных источников позволяют противнику корректировать координаты ведения боевых действий.

Клишас также сообщил, что изменения предлагаются внести в законы "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".