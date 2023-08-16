Врач объяснил феномен множественной онкологии

В настоящее время врачи успешно борются с онкологией Фото: Иван МАКЕЕВ

Злокачественные опухоли могут развиваются одновременно в разных органах, спровоцировать возникновение множественной онкологии может наследственность, об этом «Газете.ru» сообщил онколог Павел Копосов.

«Синхронный множественный рак — это одновременное возникновение двух и более опухолей. Причины развития синхронных опухолей до конца не изучены. Часто они являются наследственными», - рассказал медик.

Он уточнил, что если появилась одна раковая опухоль, то шансы на то, что появится вторая – выше. При этом, в настоящее время врачи успешно борются с онкологией, в том числе, и когда у пациента выявляются несколько злокачественных образований одновременно.

Ранее телеканал «360» сообщил, что онколог не рекомендовал есть пораженные плесенью продукты. По данным медика, что частое употребление плесневелых сыров, хлеба и овощей может привести к онкологическим заболеваниям.

По данным «Известий», к одному из явных симптомов развития рака относится беспричинная потеря веса. Также стоит насторожиться, если появились тошнота, рвота, отвращение к еде, расстройство стула, вздутие живота.