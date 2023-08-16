Глава СПЧ Фадеев призвал не брать детей-мигрантов в школы без знания русского Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прежде чем зачислять детей-мигрантов в школы, их нужно обучать русскому языку в специальных центрах, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев.

«В законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре, не отвергать», – заявил он на пресс-конференции.

По его мнению, спеццентры должны обучать детей-мигрантов русскому языку как иностранному, при этом глава СПЧ предложил открыть такие учреждения к 1 сентября 2024. Как полагает Фадеев, обучение русскому языку должно финансироваться за счет государства, поскольку «возлагать дополнительные меры и затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо».

Напомним, глава СПЧ ранее выразил поддержку запуску бесплатных курсов для детей мигрантов по изучению русского языка. Минпросвещения активно работает над созданием таких курсов, отметил он.