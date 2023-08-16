Врач рассказала, о каких болезнях говорят трещины на стопах

Трещины на стопах могут говорить о различных заболеваниях Фото: Евгения ГУСЕВА

Трещины на стопах могут говорить о различных заболеваниях, в том числе, о грибке и даже сахарном диабете, рассказала «Газете.ru» рассказала врач-подолог Анжелика Койнова.

«Трещины свойственны пациентам с заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом или грибковые поражения», - пояснила врач.

Кроме того, трещины на стопах могут указывать на деформацию стопы, когда пятка принимает на себя больше нагрузки. При этом, плоскостопие также, по данным врачей, могут со временем привести к проблемам с позвоночником.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал о рекомендации медика выбирать обувь с высоким задником - такой дизайн обуви минимизирует попадание на кожу ног химических реагентов, защищает от влаги, холода и пыли.

По данным «Известий», врачи не рекомендуют часто делать педикюр с использованием лака, так как постоянное покрытие на ногтях не позволяет контролировать состояние их здоровья. В связи с этим при удалении гель-лака или шеллака мастер маникюра должен сообщать клиенту о наличии каких-либо проблем, с которыми стоит обратиться к врачу-подологу.