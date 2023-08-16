Генерал ВСУ Сырский признал сложной обстановку на Купянском направлении

Генерал ВСУ Сырский опасается взятия Купянска российскими войсками Фото: REUTERS

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский признал, что российские войска могут взять Купянск.

«Противник штурмовыми отрядами ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а впоследствии и взятие Купянска», – приводит его слова медийная площадка Military Media Center, координируемая Минобороны Украины.

По словам Сырского, командование ВСУ приняло важные решения, которые должны обеспечить надежность обороны. Генерал-полковник также коснулся ситуации на Лиманском направлении, отметив, что ВС России по-прежнему планируют там наступление.

Напомним, Министерство обороны РФ в очередной сводке за минувшие сутки сообщило об улучшении положения российских войск на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, авиацией и огнем артиллерии были отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в населенных пунктах ЛНР и Харьковской области. В результате украинская армия потеряла до 85 военнослужащих и лишилась двух боевых бронированных машин, четырех пикапов, а также самоходных артиллерийских установок.