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НовостиПолитика16 августа 2023 14:23

Генерал ВСУ Сырский признал сложной обстановку на Купянском направлении

ВС России ежедневно пытаются прорвать оборону украинских войск, отметил командующий сухопутными войсками ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генерал ВСУ Сырский опасается взятия Купянска российскими войсками

Генерал ВСУ Сырский опасается взятия Купянска российскими войсками

Фото: REUTERS

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский признал, что российские войска могут взять Купянск.

«Противник штурмовыми отрядами ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а впоследствии и взятие Купянска», – приводит его слова медийная площадка Military Media Center, координируемая Минобороны Украины.

По словам Сырского, командование ВСУ приняло важные решения, которые должны обеспечить надежность обороны. Генерал-полковник также коснулся ситуации на Лиманском направлении, отметив, что ВС России по-прежнему планируют там наступление.

Напомним, Министерство обороны РФ в очередной сводке за минувшие сутки сообщило об улучшении положения российских войск на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, авиацией и огнем артиллерии были отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в населенных пунктах ЛНР и Харьковской области. В результате украинская армия потеряла до 85 военнослужащих и лишилась двух боевых бронированных машин, четырех пикапов, а также самоходных артиллерийских установок.