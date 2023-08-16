Путин поручил обеспечить всех педагогов достойной зарплатой Фото: REUTERS

Все педагоги в России должны быть обеспечены достойной заработной платой, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

«У нас есть изменения, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций. Все, кто работают в этой сфере, должны быть обеспечены соответствующим уровнем заработной платы, как педагогические работники», – сказал глава государства.

Напомним, президент России заявил ранее, что необходимо своевременно индексировать зарплаты работников в бюджетной сфере, «иначе будет перетекание». Как отметил российский лидер, если не этого делать, то бюджетники начнут уходить с такой работы. Также президент заявил, что с 2018 года в России реальный уровень зарплат растет двузначными темпами.