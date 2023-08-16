Эксперт по безопасности Себенцов: пользоваться гаджетом на зарядке опасно Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов рассказал, что почему смартфонами, ноутбуками и планшетами, когда они стоят на зарядке, нельзя. Причина в том, что устройство, которое подключено к питанию, сильно нагревается. Если им пользоваться в это время, есть риск воспламенения или взрыва.

- Планшеты, ноутбуки, смартфоны только кажутся безопасными, потому что они не находятся под сильным напряжением, - говорит эксперт NEWS.ru.

В случае ЧП, владелец может получить серьезные травмы. Речь идет про ожоги лица или более серьезные травмы. В некоторых случаях возможны летальные исходы.

Чтобы избежать проблем, нужно оставлять во время зарядки устройство на поверхностях, которые плохо горят. Это снизит риск возникновения пожара в помещении.

А вот оставлять телефон или планшет во время зарядки на ковре, диване или мягкой мебели – плохая идея. Лучше выбрать для этих целей стеклянный столик или подоконник.

Кстати, блок питания тоже должен быть хорошо вставлен в розетку и не болтаться.