Врач рассказала, о каких болезнях могут сигнализировать трещины на стопах Фото: Shutterstock

Появление трещин на стопах может быть симптомом некоторых заболеваний, среди которых — плоскостопие и даже сахарный диабет. Также причиной может быть сухость кожи или же повышенная влажность. Об этом рассказали в беседе с «Газетой.Ru» врач-подолог Анжелика Койнова.

— Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны для людей, имеющих заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения, — подчеркнула Койнова.

Она также добавила, что из-за деформации стопы пятка начинает принимать на себя больше нагрузки и мягкая кожа постепенно разрушается под сильным механическим воздействием. Причиной этого может стать ношение неправильной обуви.

При этом правильный подбор обуви человеку необходим еще с детства, поскольку это позволит избежать травм в будущем. Именно обувь определяет то, как будут функционировать ноги ребенка. Ее необходимо подбирать не только по размеру, но и обращать внимание на хорошую поддержку свода стопы. Об этом рассказал детский хирург-ортопед Джон Бланко, слова которого опубликовали на сайте телеканала «360».