Дмитрий Азаров выступил с докладом по развитию инфраструктуры общественного транспорта в рамках подготовки Госсовета

Семинар прошел в среду, 16 августа Фото: Дмитрий БУРЛАКОВ

В среду, 16 августа, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в семинаре-совещании, который проходит в Москве накануне заседания Президиума Госсовета по вопросу развития общественного транспорта в России. Дмитрий Азаров, который является членом Президиума Госсовета РФ, возглавил работу одной из групп в формате круглого стола – по вопросу транспортной инфраструктуры и механизмов ее развития.

– Мы создали инфраструктуру для автобусных перевозок, для автомобильных перевозок, перевозок автомобильным транспортом. Мы обязаны подумать над созданием такой же инфраструктуры, ее развитием на государственном уровне для легкого рельсового транспорта, троллейбусов, электробусов, – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что у электрического транспорта большие перспективы, но его износ высок. Обновить его поможет программа «Мобильный город».

– Мы отмечаем успехи проекта «Мобильный город», который позволяет привлекать частные инвестиции для обновления инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта, - сообщил Дмитрий Азаров.

Губернатор также поблагодарил президента и правительство РФ за поддержку. Благодаря ей регион в этом году закупает 309 новых автобусов. Кроме того, еще 108 автобусов, а также 12 трамваев приобретаются в рамках федерального гранта за эффективное региональное управление.

– По инфраструктуре электрического транспорта, с учетом ее износа, больших расходов на капитальный ремонт, контактной сети, самих рельсов, на мой взгляд, нужны аналогичные программы. Проект «Мобильный город» позволяет получить 30% гранта из федерального бюджета и привлечь частные инвестиции. Очень хороший проект, мы предлагаем его масштабировать по всем регионам страны, – отметил глава региона.

Так, в Самаре обновление электротранспорта обойдется более, чем в 18 млрд. рублей. При этом 70% средств нужно потратить на обновление инфраструктуры.

– И вот такое соотношение – 70% на 30%, 60% на 40% – примерно по всем регионам страны. Очень надеюсь, что такое внимание, как в последние годы было к автомобильным дорогам, сейчас будет перенесено и на инфраструктуру электрического транспорта, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также озвучил ряд предложений от регионов РФ. Все они будут учтены при подготовке предстоящего заседания Президиума Госсовета, который пройдет под председательством Владимира Путина.