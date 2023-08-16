Политолог Аджамян: Запад все меньше верит в наступление ВСУ Фото: REUTERS

На Западе стали питать все меньше иллюзий о «масштабном наступлении ВСУ». Союзники осознают, что Киев уже потерял многие боеспособные подразделения. Об этом рассказал политолог Норат Аджамян в беседе с РИАМО.

— Приходит осознание, что Киев уже потерял многие боеспособные соединения и не стоит не только ожидать прорывов к Крыму, а скорее задуматься над тем, какими подразделениями заменить нынешние спустя время, — подчеркнул специалист.

В это время в руководстве Соединенных Штатов начали допускать, что конфликт на Украине может продолжаться и в 2024 году. Белый дом уже ведет размышления о том, как просить дополнительной помощи у Конгресса. Об этом рассказали на портале «Москва 24».

Из-за этой позиции Джо Байдена, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин упрекнула президента в том, что вместо помощи пострадавшим на Гавайях, он продолжает отправку средств на Украину. Об этих разногласиях рассказали «Известия».