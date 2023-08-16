Ленинградская область вводит новые меры поддержки семьям погибших в СВО

Губернатор Александр Дрозденко встретился с семьями погибших участников СВО. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о материальной помощи детям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. До наступления совершеннолетия они будут получать выплату из областного бюджета - 50% региональной величины прожиточного минимума для детей. Если после школы молодые люди продолжат обучение в вузе, техникуме или в колледже, то выплата за ними сохранится вплоть до окончания учебы.

«В Ленобласти создана комплексная система мер поддержки участников СВО и их семей. Выплаты детям по утере кормильца стали 59-ой инициативой региона в этом направлении, и перечень мер продолжает расти», - отметил губернатор.

Семьи погибших бойцов также будут получать компенсацию затрат на установку памятников на могилах. Регион поможет с их оформлением и оплатит часть расходов. Такое решение Александр Дрозденко принял по итогам встречи с родственникам погибших военнослужащих, которая прошла 16 августа в здании областной администрации.

«Мы организуем установку памятников за счёт региона и предусмотрим компенсацию части расходов на сам памятник. Мы можем разработать достойный памятник и предлагать его родным или, если они выберут другой, компенсировать базовую стоимость типового памятника», - предложил Александр Дрозденко.

Одной из главных тем встречи стала помощь семьям погибших участников СВО, в том числе получение льгот, вопросы выделения земельных участков, газификации, обеспечение дровами. Губернатор обсудил с родственниками бойцов работу социальных кураторов, отвечающих за связь с семьями погибших. Родственники военнослужащих рассказали главе региона о том, как они участвуют в сборе гуманитарных грузов и другой помощи для участников спецоперации. Присутствовавшие на встрече представители фондов «Паскаль за мир», «Защитники Отечества» и «Ленинградский рубеж», а также комитета общественных коммуникаций Ленинградской области договорились о координации своих действий по поддержке семей участников СВО и родственников погибших военнослужащих.