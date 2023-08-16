Врач рассказала, кто находится в группе риска из-за жаркой погоды

В жару следует уделить особое внимание здоровью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильная жара может негативно повлиять на состояние здоровья, а некоторым людям, находящимся в группе риска, вообще не стоит находиться на улице в самые жаркие часы. Об этом сообщила RT врач-кардиолог Амина Платунова.

«Жара в первую очередь опасна для детей, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь, инсульты, инфаркты», - пояснила Платунова.

При этом, по словам врача, если в жаркие часы людям из группы риска «жизненно необходимо» избегать прогулок, то вот утром и вечером выходить на свежий воздух безопасно.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в жару следует придерживаться отдельных правил для спортивных тренировок. Так, например, самое опасное время для физической нагрузки - период с 11:00 до 15:00. Стоит уделить особое внимание одежде - она должна быть из натуральных материалов. Также во время тренировки необходимо соблюдать особый питьевой режим.

Телеканал «360» рассказал, что завершение купального сезона ждет жителей Москвы уже в эти выходные из-за изменения погодных условий. Жителей столицы ждет понижение температуры, которая уже на следующей неделе к ночи начнет снижаться всего до десяти градусов тепла.