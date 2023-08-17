В Москве кабриолет врезался в дерево, один человек пострадал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Ford Mustang. Иномарка врезалась в дерево, из-за чего пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, водитель автомобиля Ford Mustang не справился с управлением. Из-за этого он и врезался в дерево на Подольской улице.

В результате случившегося девушка пассажир пострадала. При этом, сам водитель скрылся с места аварии. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

В ночь на воскресенье, 13 августа, два человека погибли в Москве в аварии на Кутузовском проспекте. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в световую опору. После этого, транспортное средство было охвачено огнем. В результате ДТП водитель и пассажир машины погибли на месте случившегося.