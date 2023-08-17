ECOWAS активирует силы быстрого реагирования для порядка в Нигере Фото: REUTERS

Экономическое сообщество западно-африканских стран (ECOWAS) начало активировать силы быстрого реагирования для того, чтобы восстановить конституционный порядок в Нигере. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, пишет ТАСС.

В сообществе добавили, что 17-18 августа в Аккре состоится внеочередная встреча Комитета начальников генштабов стран-членов сообщества. На ней окончательно согласуют план развертывания сил быстрого реагирования в Нигере.

Телеканал отмечает, что комитет во исполнение указаний совета глав государств и правительств ECOWAS активировал свои силы быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере. При этом, если мятежники откажутся отступить после госпереворота в Нигере, то это приведет к военной интервенции сообщества.

Ранее Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил применять силу против тех мятежников, которые совершили военный переворот в Нигере.