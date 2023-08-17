Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире16 августа 2023 23:19

ECOWAS активирует силы быстрого реагирования для порядка в Нигере

Отказ мятежников отступить приведет к военной интервенции сообщества
Юлия ВАСИЛЬЕВА
ECOWAS активирует силы быстрого реагирования для порядка в Нигере

ECOWAS активирует силы быстрого реагирования для порядка в Нигере

Фото: REUTERS

Экономическое сообщество западно-африканских стран (ECOWAS) начало активировать силы быстрого реагирования для того, чтобы восстановить конституционный порядок в Нигере. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, пишет ТАСС.

В сообществе добавили, что 17-18 августа в Аккре состоится внеочередная встреча Комитета начальников генштабов стран-членов сообщества. На ней окончательно согласуют план развертывания сил быстрого реагирования в Нигере.

Телеканал отмечает, что комитет во исполнение указаний совета глав государств и правительств ECOWAS активировал свои силы быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере. При этом, если мятежники откажутся отступить после госпереворота в Нигере, то это приведет к военной интервенции сообщества.

Ранее Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил применять силу против тех мятежников, которые совершили военный переворот в Нигере.