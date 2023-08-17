Муж Бритни Спирс Сэм Асгари подает на развод из-за измены певицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская певица Бритни Спирс и ее супруг Сэм Асгари приняли решение развестись. Виной этому послужила ссора, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, около недели назад Асгари поругался с Бритни, а также мужчина обвинил жену в неверности. Сразу после этого он съехал из их общего дома. На данный момент он живет один.

Источник утверждает, что подача заявления на развод остается только вопросом времени. При этом, пара уже несколько месяцев испытывает трудности в отношениях. Асгари практически не ночует дома, а исполнительница постоянно ругается с ним.

Ранее появилась информация о том, что американская певица осенью текущего года планирует издать мемуары о своей жизни. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.