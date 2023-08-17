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НовостиПолитика17 августа 2023 0:38

Конгрессвумен США Грин признала полный провал американских санкций против России

По ее словам, в то время как США выделяют огромные суммы на помощь Киеву, РФ становится богаче
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Конгрессвумен США Грин признала полный провал американских санкций против России

Конгрессвумен США Грин признала полный провал американских санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции США оказались провальными. Такого мнения придерживается член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

На своей странице в соцсети она призвала администрацию Соединенных Штатов перестать выделять деньги на помощь Украине. По ее словам, США отправили правительству Киева $113 млрд, помимо этого они продолжают выделять по $1 млрд ежемесячно, а в планах Джо Байдена есть выделение еще $20 млрд.

Грин отметила, что Россия в этот момент становится богаче, а Америка беднее. В связи с этим, санкции США можно считать провальными.

Ранее Марджори Тейлор-Грин раскритиковала политику Джо Байдена и заявила, что администрация США выделяет миллиарды долларов на поддержку Киева, в то время как пострадавшим от гавайских пожаров американцам достается лишь по несколько сотен.