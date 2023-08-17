Конгрессвумен США Грин признала полный провал американских санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции США оказались провальными. Такого мнения придерживается член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

На своей странице в соцсети она призвала администрацию Соединенных Штатов перестать выделять деньги на помощь Украине. По ее словам, США отправили правительству Киева $113 млрд, помимо этого они продолжают выделять по $1 млрд ежемесячно, а в планах Джо Байдена есть выделение еще $20 млрд.

Грин отметила, что Россия в этот момент становится богаче, а Америка беднее. В связи с этим, санкции США можно считать провальными.

Ранее Марджори Тейлор-Грин раскритиковала политику Джо Байдена и заявила, что администрация США выделяет миллиарды долларов на поддержку Киева, в то время как пострадавшим от гавайских пожаров американцам достается лишь по несколько сотен.