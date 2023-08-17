"Ростех" заявил, что "Панцирь-С" стал эффективнее против ракет Storm Shadow Фото: Алексей БУЛАТОВ

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в госкорпорацию "Ростех", сообщил о повышении эффективности противодействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" ракетам Storm Shadow. Об этом сообщили представители холдинга, пишет ТАСС.

По информации организации, в ЗРПК "Панцирь-С" внедрены все нужные доработки. Именно оны позволили повысить эффективность работы по "трудным" снарядам и ракетам большой дальности, в числе которых и малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow. Ранее принятые решения конструкторов привели к нужному результату.

При этом, в холдинге добавили, что "Панцирь-С" был разработан задолго до начала спецоперации, он задумывался как универсальное средство защиты и от крылатых ракет в том числе.

Кроме того, конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова, которое входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", разработало комплекты дистанционного управления для противотанковых ракетных комплексов "Корнет".