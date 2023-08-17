Бойцы ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным из-за голода

Бойцы ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боец украинских войск, перешедший на сторону Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил, что после трех дней на передовой вместе с двумя товарищами решил сдаться в плен.

Как рассказал украинский военный, они решили сдаться в плен из-за безразличного отношения командиров, которые бросили подразделение на передовой без обеспечения вооружением, а также продуктами. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыли Днепр на лодке, признавшись, что испытывали страх из-за того, что по ним могли открыть огонь в любой момент.

«Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет», - приводит РИА Новости заявление украинского военного.

Напомним, ранее пленный морской пехотинец ВСУ заявил, что в ходе отступления украинских войск его бросили собственные сослуживцы, после чего Совет безопасности Украины (СБУ) сдал его российским войскам.