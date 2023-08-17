Зеленский подписал закон о продлении мобилизации на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней, до 15 ноября 2023 года. Об этом в четверг, 17 августа, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», - написал парламентарий в своем Telegram-канале, уточнив, что данные правила начнут действовать с 18 августа 2023 года, а «до того действует предыдущий».

Как писал сайт KP.RU, в прошлый раз Владимир Зеленский также продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней.

Напомним, всеобщая мобилизация была введена в Украине еще 24 февраля 2022 года, а после этого действие военного положения постоянно продлевалось.