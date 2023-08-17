Финансовый аналитик Верников: Покупать доллар стоит на отметке ниже 90 рублей

Финансовый аналитик: когда доллар будет ниже 90, можно покупать валюту Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финансовый аналитик Андрей Верников рассказал о перспективах рубля после того, как ЦБ поднял ключевую ставку. Это произошло 15 августа, показатель вырос сразу на 3,5% - до 12%. По мнению эксперта, доллар начнет сдавать свои позиции, но ждать сильных перемен не стоит. Максимум американская валюта опустится до границ 84,5-85 рублей.

- Когда доллар будет ниже 90 рублей, надо будет покупать валюту. Увеличение ставки не решит проблемы до конца, - заключил аналитик в беседе с Царьградом.

Многие эксперты полагают, что ситуацию поможет стабилизировать вливание американской валюты на торги. Ведь ранее регулятор разрешил экспортерам не продавать выручку.

- Рубль перепродан, курс искажен, происходит это по одной простой причине — недостаток долларов на торгах Московской биржи при сохраняющемся спросе на доллары на ММВБ, — указал в беседе с «360» финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Стоит отметить, что рост ключевой ставки ударит и по развитию экономики. теперь кредитование станет дороже.

- Таким образом, повышение стоимости кредитования в российской национальной валюте автоматически делает ее дороже, курс иностранной валюты снижается, а значит, все импортные товары становятся дешевле в рублевом эквиваленте, что является дополнительным фактором замедления темпов роста инфляции, — объяснил Rt аналитик Владимир Чернов.