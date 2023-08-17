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НовостиЭкономика17 августа 2023 8:45

Росавиация заявила, что уход провайдера SITA из РФ не окажет влияния на отрасль

Российские авиакомпании успешно используют альтернативные каналы связи уже с 2022 года, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Росавиация заявила, что уход провайдера SITA из РФ не окажет влияния на отрасль

Росавиация заявила, что уход провайдера SITA из РФ не окажет влияния на отрасль

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уход из России глобального провайдера услуг SITA не окажет негативного влияния на гражданскую авиационную отрасль РФ, заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Изменение схемы передачи данных для обслуживания международных рейсов авиакомпаний в аэропортах России, связанных с уходом с российского авиарынка SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации», – сказано в Telegram-канале Росавиации.

Как заявили в ведомстве, российские авиакомпании и аэропорты успешно используют альтернативные каналы связи других информационных систем уже с прошлого года, и среди них есть системы отечественного производства. То же самое касается и зарубежных перевозчиков, сообщили в агентстве. В Росавиации заверили, что авиакомпании и аэропорты России имеют достаточно ресурсов для развития международного авиасообщения, что подтверждается постоянным ростом количества полетов в воздушном пространстве РФ.