Росавиация заявила, что уход провайдера SITA из РФ не окажет влияния на отрасль Фото: Олег ЗОЛОТО

Уход из России глобального провайдера услуг SITA не окажет негативного влияния на гражданскую авиационную отрасль РФ, заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Изменение схемы передачи данных для обслуживания международных рейсов авиакомпаний в аэропортах России, связанных с уходом с российского авиарынка SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации», – сказано в Telegram-канале Росавиации.

Как заявили в ведомстве, российские авиакомпании и аэропорты успешно используют альтернативные каналы связи других информационных систем уже с прошлого года, и среди них есть системы отечественного производства. То же самое касается и зарубежных перевозчиков, сообщили в агентстве. В Росавиации заверили, что авиакомпании и аэропорты России имеют достаточно ресурсов для развития международного авиасообщения, что подтверждается постоянным ростом количества полетов в воздушном пространстве РФ.