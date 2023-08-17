Депутат Рады Чернев заявил о возможности введения всеобщей мобилизации на Украине Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады Егор Чернев допустил введение всеобщей мобилизации на Украине, если стране будет грозить «потеря государственности».

«Если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля», - заявил депутат в интервью «Новини.LIVE», указав на то, что защищать страну - обязанность каждого мужчины.

Чернев отметил, что такое решение зависит от того, насколько затянутыми будут боевые действия. Парламентарий также напомнил о всеобщем призыве, который вводится при четвертой очереди мобилизации, а на данный момент на Украине находится только в состоянии второй очереди.

Напомним, накануне, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней, до 15 ноября 2023 года. Как сообщалось, данные правила начнут действовать в стране с 18 августа 2023 года, а «до того действует предыдущий» закон.