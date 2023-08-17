Врач-косметолог Энтель: новообразования нельзя удалять народными средствами Фото: Иван ВИСЛОВ

Врач-косметолог, дерматолог, венеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Энтель рассказала о трех самых опасных и часто непоправимых народных средствах, которые женщины нередко используют для ухода за собой.

Нельзя использовать чистотел для удаления бородавок и родинок, так как он может вызвать ожог.

- Среди новообразований могут быть родинки, которые, действительно, необходимо удалить, но только посредством хирурга-онколога с последующей гистологией для дифференцировки этих новообразований. Попытка самостоятельно удалить злокачественное новообразование кожи и даже изначально доброкачественное новообразование может привести к быстрому формированию различных видов онкологических заболеваний кожи, - рассказала Энтель «Газете.Ru».

Также опасно применять для усиления загара растительные масла или сок инжира, средства для отбеливания кожи. К ним относятся сода, перекись и водород. Они не только могут нанести вред здоровью, но и усугубить уже имеющуюся пигментацию, на коже появляются сильные ожоги, предупредила косметолог.

Ранее в беседе с РИАМО косметолог Татьяна Бедаева рассказала о том, что для ухода за кожей необходимо использовать профессиональную косметику.

- Все средства для домашнего ухода в основном направлены на верхние слои кожи. Они дают определенный положительный эффект, если мы используем профессиональную косметику, которая проходит необходимые клинические исследования.

Кстати, высыпания в области лба и висков могут сигнализировать о наличии нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, сообщает телеканал "360".