Суд обязал актера Бычкова выплатить 715 тысяч рублей за неявку на съемки ток-шоу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга взыскал 715 тысяч рублей с актера Виктора Бычкова, известного по роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», за неявку на съемку ток-шоу «Секрет на миллион». Об этом в четверг, 17 августа, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд взыскал с Бычкова неустойку в размере 402 300 руб., убытки в размере 306 176.33 руб., судебные расходы 7 381.17 руб.», - сказано в заявлении пресс-службы.

Из материалов суда следует, что Бычков должен был участвовать в выпуске передачи 10 ноября 2021 года, но не смог приехать на съемки из-за того, что его супруга была госпитализирована. Однако суд посчитал, что эта не должно было помешать актеру уехать в Москву.

Бычков в беседе с SPB.KP.RU сообщил, что организаторы договаривались о съемках с его женой без согласия самого актера. По договору она должна была получить 400 тысяч рублей, а не миллион, как указано в названии шоу. Но даже эта сумма для семьи существенная, так как супруга актера является инвалидом первой группы и передвигается на коляске. Бычков предположил, что сумму в 715 тысяч рублей вернет организаторам шоу лет через 10 из-за маленькой пенсии.

Ранее Бычков рассказывал, что ему прибавили пенсию с 12,5 тысяч рублей до 17 тыс. рублей. По его словам, ему полагается прибавка 300% за то, что он лауреат Госпремии РФ. По подсчетам Бычкова, это дополнительные 15 тыс. рублей в месяц. Однако добиться такой прибавки в Пенсионном фонде РФ актер никак не может.