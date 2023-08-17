Россиянам рассказали о наиболее выгодном способе приобретения недвижимости Фото: Иван МАКЕЕВ

В случае если инвестору необходимо купить новостройку, то лучше делать этом в ближайшее время по нынешним ипотечным ставкам. Такой совет дал риелтор Константин Барсуков в беседе с «Лентой.ру».

— Условно, берешь ипотеку под 8 процентов, а на депозит можно деньги положить под 9 и даже под 10 процентов. Это вопрос выгоды. Например, у меня первоначальный взнос — 50 процентов. Если это покупка новостройки, на ставку это не влияет, и я использую не 50 процентов, а 15 в качестве первоначального взноса, — подчеркнул эксперт.

Также стоит понимать, что повышение ключевой ставки до 12 процентов годовых спровоцирует резкий рост спроса на недвижимость, поэтому цены на недвижимость могут существенно подрасти. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков, слова которого привели «Известия».

Эксперт Сергей Зайцев посоветовал тем, кто хочет сейчас продавать недвижимость, оценить насколько срочно необходимо это сделать и какая преследуется цель. Эти слова специалиста опубликовали на портале RT.