Лукашенко: Украине нужно пойти на переговоры чтобы не потерять все территории Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина может потерять все свои территории в случае затягивания боевых действий, поэтому киевскому режиму стоит стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта.

“Надо сделать первый шаг. А первый шаг - это мир, к миру надо идти. <...> Сражаясь за эти территории, вы потеряете вот эти”, — сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

По его словам, переговоры должны начинаться без каких-либо предварительных условий. При этом, добавил Лукашенко, в будущем отношения между Россией и Украиной можно будет вернуть на прежний уровень, то для этого к переговорам нужно стремиться уже сейчас.