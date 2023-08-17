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НовостиПолитика17 августа 2023 17:43

Лукашенко: Зеленский не победит на возможных выборах президента Украины

По его мнению, на выборах победит кто-то из военных
Сергей ЧИКОВ
Лукашенко сомневается в победе Зеленского на возможных выборах президента Украины

Лукашенко сомневается в победе Зеленского на возможных выборах президента Украины

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не смог бы победить на выборах. По его мнению, украинские военные начальники пользуются большей популярностью, чем Зеленский.

“Скажу вам: если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных. Буданов там или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он”, — сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Также он отметил, что многие украинцы уже начали давать “реальную оценку” действующему президенту, из-за чего Зеленский “мечется” и может даже отменить предстоящие выборы, пользуясь военным положением в стране.